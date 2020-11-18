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İstanbul Arnavutköy'de hortum çıktı!

18.11.2020 Çarşamba 15:58
Güncellenme: 18.11.2020 16:05
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İstanbul'da gün içinde aralıklarla yağış etkili oluyor. Arnavutköy, Karaburun'da ise denizde hortum oluştu. Çıkan hortum bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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